Астана. 2 января. КазТАГ — Пересесть со служебных автомобилей на такси планируют в 2018 г. чиновники акимата Астаны, сообщает официальный интернет-ресурс акима города.

«В следующем году акимат Астаны планирует вместо служебных автомобилей перейти на обслуживание такси, что позволит сэкономить бюджетные средства. В 2018 году проектом будут охвачены все автомобили акимата», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что в 2019 году в проект включат микроавтобусы и специальную технику квазигосударственного сектора акимата.