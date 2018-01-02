Пересесть со служебных автомобилей на такси планируют в 2018 г. чиновники акимата Астаны

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Астана. 2 января. КазТАГ — Пересесть со служебных автомобилей на такси планируют в 2018 г. чиновники акимата Астаны, сообщает официальный интернет-ресурс акима города.

«В следующем году акимат Астаны планирует вместо служебных автомобилей перейти на обслуживание такси, что позволит сэкономить бюджетные средства. В 2018 году проектом будут охвачены все автомобили акимата», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что в 2019 году в проект включат микроавтобусы и специальную технику квазигосударственного сектора акимата.

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