В ОАЭ и Саудовской Аравии ввели НДС

Алматы. 2 января. КазТАГ – В Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии ввели налог на добавленную стоимость (НДС), сообщает «Синьхуа».

«С 1 января 2018 года в ОАЭ вводится НДС по ставке 5%. Введение НДС нацелено на увеличение доходов правительства и уменьшение негативного влияния, связанного с падением цен на нефть. Налог касается продуктов питания, одежды, бензина, воды, электроники, платы за электричество и гостиничных услуг. Продажа недвижимости, некоторых медикаментов, авиабилетов и плата за обучение пока не будут объектами налогообложения НДС», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что после введения НДС доходы правительства ОАЭ будут расти примерно на $3,24 млрд в год.

«С 1 января НДС также вводится в Саудовской Аравии. Таким образом, Саудовская Аравия и ОАЭ первыми из стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива начали вводить НДС. Ранее Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар объявили о том, что реализация плана о введении НДС будет отложена до 2019 года. Международный валютный фонд /МВФ/ ранее неоднократно предлагал арабским государствам Персидского залива диверсифицировать финансовые доходы правительства путем введения НДС во избежание чрезмерной зависимости от экспорта нефти», — сказано в сообщении.