Алматы. 2 января. КазТАГ – США решили не перечислять Пакистану $255 млн в качестве военной помощи, сообщает ТАСС.

«В настоящее время США не планируют перечислять Пакистану $255 млн, выделение которых было одобрено в рамках иностранной военной помощи еще на 2016 финансовый год. Президент дал ясно понять, что США ожидают от Пакистана решительных действий в противостоянии террористам на своей территории и что действия Пакистана на данном направлении будут определять траекторию развития наших отношений, в том числе оказание в будущем содействия в обеспечении безопасности», — заявил во вторник официальный представитель совета национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме.

Напомним, 1 января американский президент Дональд Трамп заявил о том, что США по глупости передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. Глава Белого дома обвинил Исламабад в укрывании террористов, заявив, что больше подобного не будет. Еще раньше госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал необходимость пересмотра Пакистаном своей политики в отношении терроризма. По словам госсекретаря, в противном случае Вашингтон лишит Исламабад статуса одного из союзников Белого дома.