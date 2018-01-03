4 детсада построит в Астане польский инвестор в рамках ГЧП

Астана. 3 января. КазТАГ – 4 детсада построит в Астане польский инвестор в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает официальный интернет-ресурс столичного акимата.

«На сегодня подписаны ГЧП-контракты по 6 детским садам (4 сада будет строить польский инвестор). Проект по видеонаблюдению – первый в Казахстане ГЧП-проект в сфере IT и безопасности. Вместе с тем по схеме ГЧП внедрена единая служба такси Astana Taxi, направленная на увеличение числа легальных автоперевозчиков», — говорится в сообщении в среду.

Как уточнили в акимате Астаны, столичные власти реализуют в рамках государственно-частного партнерства в общей сложности более 100 проектов.