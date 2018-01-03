Алматы. 3 января. КазТАГ – Алматинцы могут отслеживать передвижение автобусов через смартфон в режиме онлайн, сообщает пресс-служба ТОО «Оңай Pay».

«Для удобства пассажиров разработан и внедрен функционал отслеживания передвижения общественного транспорта г. Алматы в режиме онлайн. Во вкладке «Маршруты» мобильного приложения «Оңай!» на главной странице сервиса можно выбрать интересующий маршрут и видеть приближение каждого транспортного средства к определенной остановке. Также можно подобрать наиболее оптимальный маршрут из нескольких, отслеживая движение того или иного автобуса или троллейбуса», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что доступны наглядная схема любого номера маршрута и ее отображение на карте города.

«Пользователь может задать начальную и конечную точки маршрута, а сервис отображает весь общественный транспорт, движение которого соответствуют заданным параметрам и примерное время пути», — сказал директор ТОО «Оңай Pay» Александр Зайкин.

В компании добавили, что сервис был разработан с учетом пожеланий пассажиров общественного транспорта г. Алматы – пользователей мобильного приложения «Оңай!».