Алматы. 3 января. КазТАГ — Бельгия и Нидерланды изменили между собой линию государственной границы, сообщает korrespondent.net.

«С 1 января 2018 года вступило в силу соглашение между Бельгией и Нидерландами об изменении линии государственной границы между странами. Согласно новому соглашению, граница проходит посередине реки. То есть Бельгия отдала большую часть территории — 16 гектаров, а Нидерланды — всего 3 гектара», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Как отмечается, ранее оказалась спорной ситуация в районе между восточным бельгийским городом Визе и юго-западным нидерландским муниципалитетом Ейсден, которые разделены рекой Маас.

Корректировке границы послужило изменение русла реки, в результате чего два полуострова, которые принадлежат Бельгии, оказались на стороне реки Нидерландов. И наоборот: нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.

Сообщается, что к подписанию соглашения неоднозначная ситуация мешала работе правоохранителей.

Проблема была связана с островом, который на тот момент принадлежал Бельгии. Сам остров стал местом совершения преступных действий — наркоторговли и проституции. В случае сообщения о преступлении нидерландские правоохранители не могли туда заходить, а бельгийские не могли добраться туда на лодке, потому что не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов.