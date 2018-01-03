Алматы. 3 января. КазТАГ — В Китае начали взимать экологический налог, сообщает Silkroadnews со ссылкой на «Синьхуа».

«С 1 января Китай начал взимать экологический налог, в этот день вступил в силу Закон об охране окружающей среды. С введение налога в стране перестали взимать «плату за выброс загрязняющих веществ», которую Китай собирал почти 40 лет», — говорится в сообщении в среду.

«Это первый в Китае налог, направленный на охрану окружающей среды, который поможет создать «зеленую» финансовую и налоговую систему, будет содействовать контролю над загрязнением и снижению выбросов загрязняющих веществ», — сказал глава Китайской академии экологического планирования при министерстве охраны окружающей среды Ван Цзиньнань.

Предыдущая «плата за выбросы загрязняющих веществ в Китае» вступила в силу в 1979 году. Однако некоторые местные органы власти использовали лазейки и освобождали от нее предприятия, которые в противном случае могли бы обеспечить значительные поступления в бюджет. В течение многих лет регулирующие органы предлагали заменить систему оплаты законом.

Закон об экологическом налоге нацелен на компании и государственные учреждения, которые непосредственно загрязняют окружающую среду. Согласно новому закону, компании будут платить налоги за загрязнение воздуха и воды, а также выброс твердых отходов.

Согласно заявлению Центральной экономической рабочей конференции, состоявшейся в декабре, борьба с загрязнением экологии является одной из трех «важных сражений», которые китайское правительство намерено выиграть в ближайшие 3 года.