Алматы. 3 января. КазТАГ – Крупный теракт с применением 11 бомб предотвратили в Каире силы безопасности Египта, сообщает ТАСС.

«Во вторник утром полиция получила оперативные данные о складе взрывчатых веществ в одном их жилых кварталов в пригороде Каира. В течение считанных часов отряд спецназа МВД и подразделение саперов прибыли в указанное место и полностью обезвредили боеприпасы. На конспиративной квартире в том же жилом массиве силы безопасности обнаружили 11 уже готовых к применению самодельных взрывных устройств», — сообщил представитель министерства внутренних дел Египта.

Он добавил, что там же была найдена емкость, в которой находилось еще более 65 кг вещества, которое террористы используют для изготовления в кустарных условиях бомб и самодельных гранат. В МВД уточнили, что оперативные данные были получены в ходе допроса радикала, задержанного недавно полицией в пригороде Каира.

«Боевик сообщил как о месте тайника с взрывчаткой, где изготавливались взрывные устройства, так и о намерениях экстремистов использовать их при организации крупного теракта в египетской столице», — добавили полицейские.

Также стало известно о том, что президент Египта ​Абдель Фаттах ас-Сиси продлил действующий в стране режим чрезвычайного положения для «противостояния опасностям терроризма». Режим ЧП в стране продлен на 3 месяца, начиная с 05.00 аст 13 января.