Намерение КНДР участвовать в зимней Олимпиаде-2018 поддержал МОК

Алматы. 3 января. КазТАГ — Намерение КНДР участвовать в зимней Олимпиаде-2018 поддержал Международный олимпийский комитет (МОК), сообщают «Известия».

«Международный олимпийский комитет приветствует намерение КНДР принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане», — заявил во вторник представитель МОК.

Он добавил, что организация «приветствует взаимное намерение» Северной и Южной Кореи начать прямые переговоры, касающиеся участия северокорейских атлетов в предстоящей Олимпиаде.

«В этом контексте МОК продолжает обсуждения с национальным олимпийским комитетом (НОК) КНДР. МОК оставляет в силе приглашение делегации НОК КНДР и в свое время примет окончательное решение», — отметили в комитете.

Напомним, 1 января в своей новогодней поздравительной речи глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что КНДР намерена отправить спортивную делегацию на зимние Олимпийские игры 2018 года в Республику Корея. Северокорейский лидер отметил, что его страна готова начать диалог с Южной Кореей по данному вопросу. В тот же день заявление руководителя КНДР приветствовали в оргкомитете Игр.

2 января новогоднее обращение высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына приветствовал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, приказав правительству возобновить межкорейский диалог и разработать последующие меры. В тот же день стало известно, что переговоры между представителями руководства Северной и Южной Кореи могут пройти 9 января.