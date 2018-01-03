Сожаление по поводу гибели людей в ходе протестов в Иране выразили в ООН

Алматы. 3 января. КазТАГ – Сожаление по поводу гибели людей в ходе протестов в Иране выразили в Организации объединенных наций, сообщает пресс-служба ООН.

«В ООН сожалеют о гибели людей в ходе протестов в Иране и выражают надежду на то, что насилия в дальнейшем удастся избежать», — сказал во вторник (3 января аст – КазТАГ) на ежедневном пресс-брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

По последним данным во время беспорядков в Исламской Республике Иран погибли уже 20 человек.

«Генеральный секретарь внимательно следит за сообщениями о протестах в ряде городов Ирана», — отметил Ф. Хак.

По его словам, в ООН также ожидают, что в ИРИ будут соблюдаться права граждан на мирные собрания и самовыражение.

Напомним, за последние 5 дней в ряде иранских городов прошли митинги. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране. 31 декабря стало известно о том, что комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведет чрезвычайное заседание для рассмотрения недавних инцидентов в стране.

Напомним, 28 декабря во втором по величине городе Ирана – Мешхеде начались митинги, которые в кратчайшие сроки переросли в массовые акции протеста и беспорядки, охватившие 20 городов страны, в том числе и столицу ИРИ – Тегеран. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране.

2 января стало известно о том, что в связи с возникшей ситуацией совет безопасности ИРИ провел заседание, по итогам которого власти страны возложили ответственность за происходящее в Исламской Республике Иран на США, Великобританию и Саудовскую Аравию. Кроме того, по всей стране были проведены задержания – в одной только столице силы правопорядка в связи с беспорядками арестовали более 450 человек.