Правительству РК предложили новый проект реабилитации земель Семипалатинского полигона

Усть-Каменогорск. 3 января. КазТАГ – В правительство РК представлена специально разработанная программа, предусматривающая комплекс мероприятий по реабилитации загрязненных земель полигона, сообщил генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков.

«Специалисты НЯЦ РК к концу 2017 года обследовали 52% территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Это 10410 кв. км. Полностью завершить обследование полигона планируем в 2021 году. Но есть целый ряд работ, которые не предусматриваются в комплексном радиоэкологическом исследовании. В первую очередь это работы по реабилитации земель бывшего полигона. Такую программу подготовили наши специалисты. И ее поддержал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. На имя премьер-министра Казахстана он отправил специальное письмо с просьбой поддержать нашу программу, которая принесет немало пользы, как экологии нашей страны, так и ее экономической составляющей», — сказал Э.Батырбеков.

Планируется, что уже в начале 2018 года члены правительства РК рассмотрят этот вопрос и вынесут свое решение о финансировании данного проекта. По мнению специалистов, это позволит максимально очистить загрязненные территории бывшего полигона, которые затем можно будет вернуть в экономический оборот.

«На испытательной площадке «Опытное поле» были проведены исследования на двух участках – П2-М и П-5. Здесь был проведен целый комплекс работ, которые включают в себя аэрофотосъемку участка, топографическую съемку с получением высотных отметок объектов и съемку сети старых кабельных каналов. Ее мы проделали при помощи металлоискателей. Все эти виды съемок позволили нам выявить новые потенциально опасные объекты на территории бывшего полигона», — заключил Э.Батырбеков.