Симфонический оркестр филармонии Астаны открыл фестиваль классической музыки в Бангладеш

Алматы. 3 января. КазТАГ — Симфонический оркестр филармонии Астаны открыл Bengal classical music fest в Бангладеш, сообщает отдел информационного обеспечения филармонии.

«С 26 по 30 декабря в течение 5 дней и ночей в Дакке (Бангладеш) проходил VI Бенгальский фестиваль классической музыки (Bengal classical music fest), признанный одним из самых крупных фестивалей в мире. Начало фестиваля в этом году стало симфоническим. 40 тыс. зрителей приветствовали выдающегося скрипача Л. Субраманияма с симфоническим оркестром Государственной академической филармонии акимата города Астаны под управлением талантливого Берика Батырхана», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как отмечается, еще в середине 2017 года симфонический оркестр астанинской филармонии получил приглашение от бельгийской компании Kenner Artists на Bengal classical music fest для участия в фестивале и его открытии совместно со всемирно известным индийским скрипачом, композитором и дирижером Л. Субраманиям.

Астанинский симфонический филармонический оркестр из Казахстана удивил искушенную публику, исполнив впервые за всю историю фестиваля казахскую и западную классическую музыку. Казахстанские музыканты начали с композиции известного казахского композитора Тлеса Кажгалиева «Қыз қуу», затем исполнили одну из самых популярных балетных композиций в мире русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро» и одну из симфоний Субраманьяма под названием Turbulence. Следующее совместное выступление с ансамблем Субраманиама создало уникальный мост между Востоком и Западом с захватывающей композицией под названием «Шанти Прия». Артисты симфонического оркестра создавали чудесный симфонический звуковой ландшафт под управлением их художественного руководителя и дирижера Берика Батырхана.

Между тем с момента своего создания в 2012 году фестиваль стал самым знаковым музыкальным событием Дакки. В нем были представлены самые известные восточные классические музыканты мира. По решению фонда Бенгалии фестиваль этого года был посвящен выдающемуся литератору почетному профессору, доктору Анисузаману.

За последние 5 лет фестиваль классической музыки в Бенгалии зарекомендовал себя как самый большой фестиваль классической музыки в мире по продолжительности и аудитории: с 2014 года продолжительность фестиваля увеличивалась с одного дня до пяти ночей — с вечера до рассвета Open Air. Общее количество участников фестиваля в 2016 году составило около 200 тыс. человек, заключается в сообщении.