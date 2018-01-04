Цены на нефть незначительно повысились

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Алматы. 4 января. КазТАГ – Цены на нефть по итогам торгов в среду на ведущих нефтяных биржах незначительно повысились.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $67,84 (+1,27)/барр.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $61,63 (+1,26)/барр.

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