Цены на нефть незначительно повысились

Алматы. 4 января. КазТАГ – Цены на нефть по итогам торгов в среду на ведущих нефтяных биржах незначительно повысились.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $67,84 (+1,27)/барр.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $61,63 (+1,26)/барр.