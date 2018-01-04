Верховный суд РК отменил наложенный на инвестора министерством энергетики штраф в размере Т170 млн

Астана. 4 января. КазТАГ – Верховный суд Казахстана отменил наложенный на инвестора министерством энергетики РК штраф в размере Т170 млн, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Минэнерго в адрес АО «Кристалл менеджмент» направило уведомление о нарушении обязательств по контракту с выплатой штрафа в 30% от суммы невыполненного обязательства, что составило Т171 102 900. Компания обратилась в «Атамекен» за содействием в отмене наложенного на инвестора штрафа и признания незаконным действия госоргана. (…) Судом апелляционной инстанции были приняты во внимание доводы недропользователя и «Атамекена»: уведомление было отменено», — говорится в сообщении в четверг.

В НПП уточнили, что «Кристалл менеджмент», являясь недропользователем-инвестором по разведке углеводного сырья, в 2014 году провел закупки через систему электронного закупа по проведению сейсморазведочных работ на контрактной территории.

«В конкурсной документации компании были указаны требования к опыту работы персонала потенциального поставщика, в том числе и к 3 руководящим лицам: опыт работы не менее 10 лет. Данное обстоятельство, министерством энергетики РК было расценено как нарушение правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы», — отметили в нацпалате.

Впоследствии, добавили в НПП, указанные расходы инвестора были исключены из расходов, учитываемых в качестве исполнения финансовых обязательств по контракту, а компании было направлено уведомление о штрафе.

«Предъявленные требования не являются дополнительными квалификационными требованиями к потенциальному поставщику, а относятся к функциональным, техническим и качественным характеристикам, обеспечивающим безопасность выполнения буровзрывных работ», — объяснила эксперт НПП РК «Атамекен» Айсулу Ахметова.

Решение суда вступило в законную силу.