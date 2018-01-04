В Австралии легализовали экспорт медицинской марихуаны

Алматы. 4 января. КазТАГ — Правительство Австралии приняло решение позволить компаниям страны экспортировать медицинскую продукцию из марихуаны (каннабиса), пишет ТАСС.

О решении позволить компаниям Австралии экспортировать медицинскую продукцию из марихуаны объявил в четверг министр здравоохранения Грег Хант, объяснив данный шаг желанием содействовать «развитию внутреннего производства медицинского каннабиса в контексте растущей конкуренции, которую составляют импортные продукты».

Министр также подчеркнул твердое намерение правительства осуществлять «под надежным контролем поставки качественного медицинского каннабиса австралийским пациентам».

Власти Австралии легализовали выращивание в стране конопли и производство марихуаны для медицинских нужд в ноябре 2016 года. При этом федеральный парламент, принявший соответствующие поправки к закону о наркотических лекарственных средствах, уточнил, что легализация медицинского каннабиса является прерогативой властей австралийских штатов.

С тех пор производство такой продукции было легализовано в двух самых густонаселенных штатах страны — Виктории и Новом Южном Уэльсе. Компании, которые хотят получить лицензию на выращивание конопли и производство каннабиса, проходят жесткие процедуры государственного контроля.