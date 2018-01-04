Для принятия закона о регулировании криптовалюты в Казахстане нужна единая политика всех госорганов

Астана. 4 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Для принятия закона о регулировании криптовалюты в Казахстане необходимо выработать единую политику всех госорганов, сообщил председатель совета ОЮЛ «Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют» Есет Бутин.

«Для принятия закона о регулировании криптовалюты в Казахстане необходимо выработать единую политику всех госорганов. В первую очередь Нацбанка, минфина и миннацэкономики. У них должна быть единая политика о том, что данный закон нужен для страны», — сказал Е. Бутин на брифинге в СЦК в четверг.

По его словам, говорить о том, когда будет принят сам закон еще рано.

«Сейчас для нас очень важно в 2018 году подойти, в целом, к обсуждению этого закона», — заключил Е. Бутин.