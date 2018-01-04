Для принятия закона о регулировании криптовалюты в Казахстане нужна единая политика всех госорганов

Новости 126 0

Астана. 4 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Для принятия закона о регулировании криптовалюты в Казахстане необходимо выработать единую политику всех госорганов, сообщил председатель совета ОЮЛ «Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют» Есет Бутин.

«Для принятия закона о регулировании криптовалюты в Казахстане необходимо выработать единую политику всех госорганов. В первую очередь Нацбанка, минфина и миннацэкономики. У них должна быть единая политика о том, что данный закон нужен для страны», — сказал Е. Бутин на брифинге в СЦК в четверг.

По его словам, говорить о том, когда будет принят сам закон еще рано.

«Сейчас для нас очень важно в 2018 году подойти, в целом, к обсуждению этого закона», — заключил Е. Бутин.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Трудовая пенсия в Казахстане повысилась на 8% с 1 января 2018 г.
  2. Минимальный размер пенсии в Казахстане с 1 января составляет Т33 745
  3. Месячный расчетный показатель в Казахстане в 2018 г. установлен в Т2405
  4. Т28 284 составляет минимальный размер заработной платы с 1 января
  5. Разработку отдельного закона о деофшоризации экономики сочли нецелесообразной в правительстве РК

Новости партнеров

Загрузка...