Криптовалюту Halykcoin подозревают в мошеннической составляющей

Астана. 4 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Криптовалюта Halykcoin носит признаки мошеннического проекта, сообщил председатель совета ОЮЛ «Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалют» Есет Бутин.

«Я могу сказать точно — данный проект (Halykcoin — КазТАГ) носит признаки хайпа, то есть мошеннического проекта, потому что он не отражает ни суть коммерческую, ни бизнес-процессы. На сайте проекта не указан юридический адрес организации, создающей данный проект. Мы не понимаем, кто это вообще: юридическое или физическое лицо, это может быть даже нерезидент Казахстана», — сказал Е. Бутин на брифинге в СЦК в четверг.

По его словам, разработчики Halykcoin использовали символику, похожую на символику «Халык банка», дабы привлекать внимание доверчивых клиентов.

«Мы планируем в рамках ассоциации создать экспертный совет, потому что это первые ласточки, которые возникают на рынке. Мы будем проводить экспертизу этих проектов, возникающих на рынке Казахстана, в том числе, давать рекомендации после глубокого изучения этих проектов, инвестировать в них или не инвестировать. В итоге это решение каждого человека по отдельности, но экспертное заключение необходимо», — добавил Е. Бутин.