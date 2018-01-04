В МОАП РК рассказали о мерах по защите казахстанских интернет-ресурсов от вируса-майнера

Астана. 4 января. КазТАГ — В министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК рассказали о мерах по защите казахстанских интернет-ресурсов от вируса-майнера, сообщает пресс-служба МОАП РК.

«Комитетом по информационной безопасности МОАП РК направлено соответствующее уведомление в Казахский центр сетевой информации для принятия мер по обнаруженным на казахстанских интернет-ресурсах www.balans.kz, kodeks.kz и urist.kz вирусам-майнерам», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как отмечается, майнер представляет собой вредоносный скрипт, который запускается при открытии пользователем страницы сайта, в результате чего запускается центральное процессорное устройство (ЦПУ) машины, которое запускает процесс добычи криптовалюты Monero, что приводит к высокой загруженности пользовательского компьютера. При этом злоумышленник получает криптовалюту за счет ресурсов атакованной машины.

«Для того чтобы обезопасить себя от возможных последствий всем пользователям, посещавшим этот сайт, рекомендуется проверить свои компьютеры антивирусными средствами, в случае, если с сайта скачивались какие-либо материалы, перед открытием рекомендуется провести их проверку дополнительно. Для того, чтобы обезопасить себя от майнеров, пользователям рекомендуется пользоваться соответствующими расширениями для браузеров, блокирующими такие вредоносные скрипты», — поясняет пресс-служба.

Учреждение «Казахский центр сетевой информации» (KazNic) согласно приказу и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 26 января 2016 года №64 «Об определении администратора и регистратуры доменных имен» осуществляет регистрацию, управление и контроль за использованием доменного имени «KZ» в сети Интернет, подчеркивается в сообщении.

В этой связи, в соответствии с пп. 3 п. 17 приказа и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 28 января 2016 года «Об утверждении правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета», пользование доменным именем в пространстве казахстанского сегмента интернета приостанавливается при выявлении на интернет-ресурсе вредоносного программного обеспечения, создающего угрозу безопасному использованию Интернета.

Напомним, сегодня Центр анализа и расследования кибератак обнаружил на казахстанских интернет-ресурсах www.balans.kz, kodeks.kz и urist.kz вирусы – майнеры.