Кокшетау.4 января. КазТАГ – На 20 сакральных объектах Акмолинской области появились QR-коды, передает корреспондент.

«Из общего числа 1032 памятников истории и культуры Акмолинской области пока на 20 сакральных объектах произведена оцифровка и шифрование при помощи QR-кодов. Это наиболее значимые природные и историко-культурные объекты», — сообщили в четверг в региональной службе коммуникаций (РСК).

Как уточнили в РСК, проект по оцифровке информации о сакральных объектах региона реализуется в пилотном режиме.

«В числе объектов стела на поляне Абылай хана в поселке Бурабай. В Ерейментауском районе установлен QR-код на памятнике Богенбай батыру – полководцу XVIII века, основателю школы казахского военного искусства. В г. Атбасар QR-код установлен на памятнике известного писателя Ильяса Есенберлина», — говорится в сообщении.

В г. Кокшетау код установлен на памятнике Абылай хану, а также музее истории, который является памятником архитектуры конца XIX века – начала XX веков. Также QR-коды нанесли на памятники монументального искусства — Акану серы, Биржану салу, героям Великой Отечественной войны – Т. Бигельдинову, М. Габдуллину.

«В перспективе планируется осуществить кодирование и других историко-культурных объектов Акмолинской области», — отметили в РСК Акмолинской области.

Отмечается, что основное достоинство QR-кода – это легкое распознавание зашифрованной информации при помощи мобильного приложения.

«Достаточно поднести мобильное устройство к QR-коду на объекте и вся информация загружается в онлайн режиме. QR–код определяется датчиком или камерой, как двумерное изображение. Основное преимущество QR-кода также в том, что помимо текста с основными историческими данными, запрограммирован и документальный фильм о личности и событиях. Предполагается, что данный проект будет интересен не только туристам и гостям региона, но и подрастающему поколению в познавательном плане», — заключили в региональной службе коммуникаций.