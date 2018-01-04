Астана. 4 января. КазТАГ — В Казахстане стартовала приписка граждан к призывным участкам, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«В соответствии с законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» приписаться к призывным участкам должны граждане РК мужского пола, которым в год приписки исполняется 17 лет. Приписка организуется и проводится в целях принятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и уровня физической подготовленности», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В настоящее время по решению местных исполнительных органов образованы медицинские комиссии, которые будут проводить медицинское освидетельствование граждан. Управления (отделы) по делам обороны в процессе приписки граждан к призывному участку выявляют призывников, нуждающихся в лечении (медицинском наблюдении) и прикрепляют их к лечебно-профилактическим организациям, годных по состоянию здоровья для обучения в специализированных организациях министерства обороны, желающих поступить в военные учебные заведения.

С гражданами, впервые вставшими на воинский учет, в местных органах военного управления проводится агитационно-пропагандистская работа по поступлению в военные учебные заведения министерства обороны РК и о перспективах воинской службы по контракту.