Новую безопасную для детей вакцину против брюшного тифа одобрила ВОЗ

Алматы. 4 января. КазТАГ – Новую безопасную для детей вакцину против брюшного тифа одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает пресс-служба Организации объединенных наций.

«ВОЗ одобрила новую вакцину против брюшного тифа, которая безопасна и для маленьких детей. В год в мире регистрируют до 20 млн случаев брюшного тифа. Более 160 тыс. оканчиваются летальным исходом. Предполагается, что новая вакцина против брюшного тифа может обеспечить более длительную защиту, чем уже существующие, при меньшем количестве доз. При этом эти прививки можно делать даже 6-месячным детям», — сообщили в четверг в ООН.

Как отметили в организации, «тот факт, что вакцина была предварительно одобрена в ВОЗ, означает, что она отвечает всем стандартам качества, эффективности и безопасности». Такой сертификат от ВОЗ, по данным пресс-службы, позволит закупать вакцину в рамках проектов детского фонда ЮНИСЕФ и других учреждений системы ООН и их партнеров.

«Появление новой вакцины должно сократить использование антибиотиков для лечения брюшного тифа. Урбанизация и изменение климата, по мнению медиков, ведут к росту случаев заболеваний брюшным тифом, который в последнее время во многих местах приобрел устойчивость к антибиотикам и не поддается лечению», — добавили в Организации объединенных наций.