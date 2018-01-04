Почерковедческая экспертиза не обнаружила подписи главы «Шымкентпива» Тулешова на долговом договоре заявителя

Шымкент. 4 января. КазТАГ — Почерковедческая экспертиза не обнаружила подписи главы ТОО «Шымкентпиво» Тохтара Тулешова на долговом договоре заявителя, сообщает пресс-служба областного суда ЮКО.

«Почерковедческая экспертиза не обнаружила подписи Т. Тулешова на долговом договоре и дополнительных к нему соглашений. Это стало поводом для отмены решения суда первой инстанции. Кроме того, судебная коллегия по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда приняла во внимание истечение срока исковой давности и поступившее от ТОО «Шымкентпиво» ходатайство о применении такого срока к спорным правоотношениям. Однако в суде первой инстанции это ходатайство было признано необоснованным», — сообщает пресс-служба областного суда в четверг.

Как отмечается, судебная коллегия по гражданским делам рассматривала гражданское дело по иску Ш. М. к Тулешову и ТОО «Шымкентпиво» о расторжении договора займа и взыскании в солидарном порядке суммы долга в размере Т70 млн. Т.Тулешова допрашивали через видеоконференцию из СИЗО в Шымкенте. Суд апелляционной инстанции отменил решение Енбекшинского районного суда об удовлетворении иска.

Как сообщалось ранее, в общей сложности к 21 году лишения свободы приговорили главу «Шымкентпиво» Т. Тулешова.

Т.Тулешову, уже осужденному за попытку госпереворота, было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РК: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки».

Помимо него на скамье подсудимых еще 8 человек, среди них сотрудники пивзавода и департамента госдоходов.

Вместе с тем в сентябре 2017 года Т. Тулешову переквалифицировали обвинение со «взятки» на «злоупотребление полномочиями».