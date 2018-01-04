В Нацбанке РК сочли невозможным обязать банки компенсировать похищенные с платежных карт средства

Астана. 4 января. КазТАГ – В Национальном банке Казахстана сочли невозможным обязать банки компенсировать похищенные с платежных карт средства, передает корреспондент со ссылкой на ответ председателя Нацбанка Данияра Акишева на запрос депутатов мажилиса парламента РК.

«Введение условий, предполагающих полное возмещение расходов банками, может вызвать активизацию мошеннических операций на территории РК, а также может отразиться на увеличении тарифов банков и международных платежных систем, когда расходы на возврат денег по мошенническим операциям будут покрываться за счет увеличения тарифов по обычным клиентским транзакциям. С учетом анализа практики других стран, в целях соблюдения принципа справедливости и взаимной ответственности участников платежа не представляется возможным возложение всех расходов по мошенническим операциям только на банки, включая операции, совершение которых стало возможным по вине клиентов», — говорится в четверг в ответе Д. Акишева.

Он отметил, что активизация мошенничества в следствии введения обязательств для банков по компенсации похищенных средств может выражаться в дестимуляции клиентов к соблюдению требований безопасности и сохранности конфиденциальных данных, а также росте «дружеского мошенничества», в котором задействован сам клиент.

«Следует принять во внимание, что платежная карточка представляет собой инструмент доступа к деньгам на банковском счете, находящийся во владении у клиента, под его контролем и ответственностью. При этом Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию по мошенничеству с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов, совместно с банковским сообществом проводятся необходимые мероприятия по повышению финансовой грамотности населения и обеспечению защиты прав потребителей финансовых услуг», — добавил глава финрегулятора.

Кроме того, руководитель Нацбанка рассказал том, какие дальнейшие меры по защите казахстанцев от мошенников планируется предпринять.

«В рамках совершенствования защитных системных мер от несанкционированных мошеннических операций будут проработаны вопросы по созданию систем обмена информацией между банками по инцидентам нарушения информационной безопасности, усилению банками мониторинга за карточными операциями, улучшению внутренних стандартов реагирования на мошеннические действия, а также расширению взаимодействия с международными платежными системами для эффективного противодействия мошенничеству», — сообщил Д. Акишев.

29 ноября 2017 года в ходе пленарного заседания мажилиса парламента РК депутат Шакир Хахазов сообщил, что казахстанцы столкнулись с такой проблемой, как пропажа денежных средств с банковских карточек. Деньги, по его словам, исчезают с платежных карт держателей в результате действий мошенников. Это происходит в основном за границей. Мажилисмен предложил обязать банки компенсировать похищенные средства.