Алматы. 4 января. КазТАГ – США и Южная Корея отложат военные учения на время зимней Олимпиады-2018, сообщает ТАСС.

«США и Южная Корея договорились отложить проведение совместных военно-морских учений на время проведения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. К соответствующей договоренности по итогам телефонных переговоров пришли президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин», — говорится в сообщении в четверг.

Приводятся и цитаты глав двух государств с телефонных переговоров.

«Я верю, что это в высшей степени поможет успешному проведению зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, если вы продемонстрируете готовность отложить южнокорейско-американские учения на время Игр, в том случае, если Север не будет предпринимать никаких провокационных действий», — заявил президент Республики Корея.

Отмечается, что Д. Трамп согласился с этим и подчеркнул, что Мун Чжэ Ин может передать северокорейской стороне, что военных учений во время зимней Олимпиады не будет.

«Если вам нужна помощь в налаживании межкорейского диалога – скажите. США поддерживают вас на 100%, президент Мун Чжэ Ин», — добавил Д. Трамп.

Напомним, 3 января лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Решение северокорейской стороны восстановить линию спецсвязи, было с воодушевлением воспринято в Республике Корея. Первый разговор продлился 20 минут. 4 января восстановление линии спецсвязи между Северной и Южной Кореей приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,

Позитивные сдвиги в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметились после того, как 1 января в своей новогодней поздравительной речи глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что КНДР намерена отправить спортивную делегацию на зимние Олимпийские игры 2018 года в Республику Корея. Северокорейский лидер отметил, что его страна готова начать диалог с Южной Кореей по данному вопросу. В тот же день заявление руководителя КНДР приветствовали в оргкомитете Игр.

2 января новогоднее обращение высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына приветствовал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, приказав правительству возобновить межкорейский диалог и разработать последующие меры. В тот же день стало известно, что переговоры между представителями руководства Северной и Южной Кореи могут пройти 9 января.

3 января намерения 2 стран Корейского полуострова прокомментировали в Международном олимпийском комитете (МОК), где поддержали решение КНДР принять участие в крупнейших зимних стартах четырехлетия.