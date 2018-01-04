США не предупредили ООН о возможной приостановке помощи палестинским беженцам

Алматы. 4 января. КазТАГ – США не предупредили Организацию объединенных наций о возможной приостановке помощи палестинским беженцам, сообщает пресс-служба ООН.

«Администрация США не информировала руководство ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) о каких-либо изменениях, касающихся финансирования этой организации», — сказал пресс-секретарь БАПОР Крис Ганнесс.

Ранее о возможной приостановке выплат ближневосточному агентству в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналиста, заявила посол США при ООН Никки Хейли, упомянувшая при этом недавно принятую резолюцию генассамблеи по Иерусалиму.

«Президент уже сказал, что он не собирается выделять никаких дополнительных средств или вообще прекратит выплаты до тех пор, пока палестинцы не согласятся вернуться за стол переговоров. И резолюция не способствовала прояснению ситуации. Мы пытаемся педалировать мирный процесс, но, если это не принесет результатов, президент не будет продолжать финансирование», — заявила Н. Хейли.

Планами по изменению программы финансирования БАПОР 2 января президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в Twitter.

«США выплачивают палестинцам сотни миллионов долларов ежегодно и не получают в ответ никакой благодарности или уважения», — написал американский лидер.

Отмечается, что сейчас США являются крупнейшим донором ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам.

«В 2017 году Соединенные Штаты выделили $364 млн на нужды организации. Это около трети всех средств, предоставленных агентству в минувшем году», — уточнили в ООН.

Пресс-секретарь БАПОР Крис Ганнесс выразил благодарность всем странам, оказывающим поддержку агентству, и подчеркнул, что агентство будет продолжать активное сотрудничество со всеми партнерами с целью покрыть расходы организации в 2018 году.

Напомним, новый виток напряженности ознаменовался заявлением президента США Дональда Трампа о намерении перенести из Тель-Авива в Иерусалим американское посольство, признав этот город столицей Израиля. В ответ на это глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал это решение «похоронами мирного процесса» и призвал начать новую интифаду – народное восстание. Палестинцы претендуют на восточную часть Иерусалима, которую хотят объявить своей столицей. Израильские военные увеличили присутствие на Западном берегу р. Иордан, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.

В свою очередь генеральная ассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля, приняв во время голосования соответствующую резолюцию.

2 января после того, как парламент Израиля принял в окончательном чтении закон о едином Иерусалиме, который предполагает передачу любой части древнего города, который Тель-Авив рассматривает как «единую и неделимую столицу» еврейского государства, только при одобрении 80 членами Кнессета вместо прежних 61, палестинцы восприняли данное решение как объявление им войны.