Свыше $10 млн инвестировал в молочно-товарную ферму в Акмолинской области Казахстанско-венгерский фонд прямых инвестиций

Астана. 4 января. КазТАГ — $10,4 млн инвестировал в молочно-товарную ферму в Акмолинской области Казахстанско-венгерский фонд прямых инвестиций, сообщает пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро».

«На $10,4 млн профинансировал Казахстанско-венгерский фонд прямых инвестиций молочно-товарную ферму в Акмолинской области. Инвестированные средства будут направлены на полное оснащение существующей фермы мощностью 1500 коров и строительство нового молочно-товарного производства на 1500 коров. Таким образом, планируется увеличить с 580 до 3 тыс. голов поголовье высокопродуктивного крупного рогатого скота», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

По информации пресс-службы, в инвестировании проекта задействованы средства казахстанской и венгерской стороны, в том числе Экспортно-импортной банк Венгрии направил на инвестирование сумму в размере $4,66 млн, аналогичную сумму профинансировал холдинг «КазАгро». Дополнительно в инвестирование проекта управляющая компания Фонда ADM Capital направила $94,2 тыс. Кроме того, казахстанский инвестор вкладывает в виде кормов сумму в размере $1 млн.

Также при реализации проекта будут использованы активы казахстанского инвестора и биологические активы венгерских поставщиков.

Как сообщалось ранее, Казахстанско-венгерский фонд прямых инвестиций планировал профинансировать модернизацию молочно-товарной фермы в Казахстане. Соответствующий меморандум был подписан в Астане в декабре прошлого года.

Фонд был создан НУХ «КазАгро» совместно с HungarianExport-ImportBank (Эксимбанк Венгрии). Его целевой задачей является финансирование сельскохозяйственных проектов на территории Казахстана.

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящими в его структуру. В состав холдинга входят АО «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».