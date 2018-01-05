Авиарейсы по 12 внутренним маршрутам будут субсидироваться в Казахстане в 2018 г.

Астана. 5 января. КазТАГ – Авиарейсы по 12 внутренним маршрутам будут субсидироваться в Казахстане в 2018 году, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

«В 2018 году будут субсидироваться следующие маршруты: Караганда–Кызылорда–Караганда, не менее 1 раза в неделю, с тарифом Т18 тыс.; Усть-Каменогорск–Караганда, не менее 2 раз в неделю с тарифом Т20 тыс.; Кокшетау–Актау, не менее 2 раз в неделю с тарифом Т20 тыс.; Алматы–Кокшетау, не менее 2 раз в неделю с тарифом Т18 тыс.; Алматы–Петропавловск, не менее 2 раз в неделю, с тарифом Т20 тыс.; Астана–Талдыкорган; не менее 7 раз в неделю, с тарифом Т24,5 тыс.; Петропавловск–Шымкент, не менее 1 раза в неделю с тарифом Т20 тыс.; Астана–Петропавловск, не менее 1 раза в неделю, с тарифом 14 300 тенге; Астана–Ушарал (оз. Алаколь), не менее 2 раз в неделю, с тарифом Т20 тыс.; Алматы–Балхаш, не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом с Т14 тыс.; Астана–Урджар (оз. Алаколь), не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом Т19,5 тыс.; Алматы–Урджар (оз. Алаколь), не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом Т16 тыс.», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что субсидии выделяются «для удовлетворения потребности населения в воздушном сообщении столицы с регионами, связи между областями, а также доступности туристических объектов».

«Все тарифы указаны для перелета в одну сторону. Программа субсидирования авиарейсов функционирует с 2002 года и за период ее существования на коммерческую основу были переведены более 10 авиамаршрутов. В настоящее время одним из основных приоритетов программы является развитие туристических направлений внутри Казахстана», — добавили в МИР РК.