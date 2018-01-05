Алматы. 5 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Тарифы на тепло и горячую воду выросли в Алматы с 1 января, передает корреспондент со ссылкой на департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) по Алматы министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Дифференцированные тарифы ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС) на услуги по снабжению тепловой энергией установлены в следующих размерах: для физических лиц, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии – Т7267 за Гкал; для физических лиц, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии – Т5327,78 за Гкал», — говорится в приложении 1 к приказу департамента КРЕМЗКиПП по Алматы МНЭ РК №138-ОД от 13 декабря 2017 года.

Все цены представлены без учета НДС.

Ранее действующие тарифы, утвержденные 1 апреля 2017 года, составляли Т6709 за Гкал и Т4913 за Гкал соответственно. Рост составил 8%.

«Потребители без индивидуальных приборов учета горячей воды будут платить Т1590,93 с человека (прежний тариф составлял Т1484), с приборами – Т462,32 за кубометр (прежний тариф – Т431,67), рост составил 7%», — следует из приложения 2 к вышеуказанному приказу.

Отдельно установлены тарифы для проживающих в общежитиях квартирного типа и в ветхих домостроениях.

«Данные тарифы утверждены в соответствии с «предельным уровнем тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии ТОО «АлТС» на 2017-2021 годы», — говорится в документе.

Вместе с тем в департаменте КРЕМЗКиПП по Алматы МНЭ РК агентству сообщили, что тарифы на услуги водоснабжения, канализации и электроэнергии для алматинцев с нового года не изменились.