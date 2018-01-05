Алматы. 5 января. КазТАГ – Более 30 человек погибло за последние 5 дней в Южном Судане в столкновениях армии с оппозицией, сообщает «Синьхуа».

«С начала 2018 года вооруженные формирования оппозиции неоднократно нарушали перемирие и вступали в перестрелки с правительственными войсками, что привело к гибели по меньшей мере 30 человек. Оппозиция нарушила соглашение о прекращении огня 8 раз со дня его подписания в конце прошлого года. По меньшей мере 6 человек стали жертвами перестрелки между правительственными силами и сторонниками бывшего первого вице-президента Риека Машара и бывшего замначальника генштаба Томаса Сирило, кроме того, 24 человека погибли в ходе столкновений в штате Северный Лех», — говорится в сообщении в пятницу.

Как заверили в армии Южного Судана, власти страны будут строго соблюдать соглашение о перемирии и работать над восстановлением мира и стабильности в стране.

«Военные призвали механизм мониторинга переходных мер безопасности и прекращения огня расследовать нарушения перемирия и обратились к межправительственной организации по развитию Восточной Африки и другим структурам с просьбой привлечь оппозицию к ответственности», — отмечается в сообщении.

Вооруженные столкновения в Южном Судане начались в конце 2013 года из-за разногласий между президентом Cалвой Кииром и бывшим вице-президентом Р. Машаром. Последствия обернулись для страны серьезной гуманитарной катастрофой. В апреле 2016 года была достигнута договоренность о создании сторонами переходного правительства, но 3 месяца спустя конфликт разгорелся с новой силой. 21 декабря 2017 года правительство и оппозиция Южного Судана подписали соглашение о прекращении огня, но оно до сих пор не соблюдается.