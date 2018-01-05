Похолодание без осадков ожидается в большинстве областей Казахстана на выходных

Астана. 5 января. КазТАГ — Холодная погода без осадков ожидается в большинстве областей Казахстана с 6 по 8 января, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В выходные дни отрог Сибирского антициклона продолжит удерживать холодную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей Казахстана. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3-5 градусов, на востоке республики она будет ниже обычной на 7-13 градусов», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Однако, как отмечают синоптики, теплый и влажный атлантический воздух будет постепенно наступать сначала на западные, а к понедельнику и на северные, центральные и южные области Казахстана, принося с собой не только повышение температуры, но и осадки.