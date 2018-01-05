Астана. 5 января. КазТАГ — Шквальный ветер повредил учебные самолеты во время стоянки в аэропорту Шымкента, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации МИР РК.

«27 декабря 2017 года на территории аэропорта города Шымкент во время стоянки на земле произошло происшествие с воздушными судами Cessna-172 с регистрационными номерами UP-CS018 и UP-CS019, принадлежащими ТОО «Training center Part FCL». У самолетов имеются повреждения руля направления и крыла», — говорится в сообщении, опубликованном на странице КГА в Facebook в пятницу.

Согласно полученной радиограмме, причиной явилась опасная близость двух воздушных судов во время стоянки и столкновение их на земле из-за сильного шквального ветра.

Отмечается, что 25 декабря 2017 года КГА МИР РК выдал разрешение ТОО «Training center Part FCL» на разовый перелет данных самолетов по маршруту Шымкент-Алматы.

ТОО «Training center Part FCL» является учебно-тренировочным центром — 9% акций, которой принадлежат АО «Академия гражданской авиации». Ранее из-за авиационных инцидентов с самолетами ТОО «Training center Part FCL» все полеты авиакомпании были приостановлены.