Экс-президент Грузии Саакашвили приговорен к 3 годам тюрьмы

Алматы. 5 января. КазТАГ – Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к 3 годам тюрьмы, сообщает РБК.

«Городской суд Тбилиси признал бывшего президента Грузии М. Саакашвили виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к 3 годам лишения свободы заочно. Суд постановил, что Саакашвили в 2008 году превысил свои полномочия, помиловав 4 полицейских, осужденных за убийство сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани», — сообщили в пятницу в прокуратуре Грузии.

Кроме того, экс-президент ограничен сроком на 1 год и 5 месяцев в праве занимать государственные должности.

«Будучи президентом Грузии, М. Саакашвили помиловал офицеров МВД Грузии Михаила Бибилуридзе, Геронтия Алания, Автандила Апциаури и Александра Гачава в обход уполномоченной на это комиссии. М. Саакашвили знал о том, что к убийству С. Гиргвлиани были причастны высокопоставленные чиновники МВД», — добавили в грузинском надзорном органе.

Напомним, обвинение в адрес М. Саакашвили в том, что он вместе с бывшим главой МВД Грузии Вано Мерабишвили и другими чиновниками пытался помешать расследованию убийства Гиргвлиани и покрывал причастных к нему чиновников, было выдвинуто в ноябре 2014 года. Сам экс-президент к тому времени уже покинул страну. Его имущество в Грузии было арестовано, а сам бывший глава республики был объявлен в розыск по делу о растрате государственных средств.