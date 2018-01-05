Алматы. 5 января. КазТАГ – Повторения в Иране сирийского сценария опасаются США, сообщает ТАСС.

«Мир стал свидетелем ужасов в Сирии, которые начались с того, что жестокий режим отказывал своему народу в праве мирно протестовать. Мы не должны позволить этому произойти в Иране. Это вопрос основополагающих прав иранского народа, а также вопрос международного мира и безопасности», — заявила в пятницу постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Напомним, акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

3 января командующий корпусом «стражей исламской революции» (элитное подразделение ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил о поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие не более 15 тыс. человек.

5 января на 15.00 по местному времени (02.00 аст 6 января) совет безопасности ООН намерен провести экстренное заседание в связи с ситуацией в Иране.