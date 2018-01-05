Алматы. 5 января. КазТАГ – Маршрут №12 до катка «Медеу» в Алматы пополнился новыми автобусами, сообщает пресс-служба акима города.

«Вышедшие на маршрут №12 новые 12-метровые низкопольные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью свыше 100 человек оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами и другим оборудованием. Обслуживание маршрута организовано ТОО «Алматыэлектротранс», интервал между автобусами сокращен в будние дни на 6 минут, в выходные на 2 минуты. Количество подвижного состава увеличено до 6 в будние и до 10 единиц в выходные дни», — говорится в сообщении в пятницу по итогам рабочего объезда акима города Бауыржана Байбека.

В горакимате уточнили, что новые автобусы до высокогорного катка будут стартовать с остановки напротив гостиницы «Казахстан».

«Высвободившиеся же автобусы ТОО «Green Bus company» будут направлены на усиление маршрута №120, который в дальнейшем станет круговым», — сообщили в акимате.

Также сообщается, что в рамках алматинской транспортной реформы приобретены 388 автобусов различной вместимости.

«Из них 195 уже на маршрутах, еще порядка 200 новых автобусов уже прибыли в город и будут выходить поэтапно на маршруты. В свою очередь частные перевозчики также закупают 254 новых автобуса, из которых 91 уже курсирует на городских дорогах. В целом, автобусный парк города обновился почти на 30% и увеличение маршрутной сети повысило пассажиропоток на 20,6%. Если в 2016 году было перевезено 174,6 млн человек, то в 2017 году уже 220,1 млн человек», — проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что маршруты, на которых перевозчик не обеспечивает плановый выход, интервал и обновление подвижного состава, будут переданы в Алматыэлектротранс.

«Так, на маршруте №70 были обновлены автобусы и сокращен интервал, пассажиропоток вырос в 12 раз с 395 человек до 4,6 тыс. человек в сутки. Запущенный недавно магистральный маршрут №201 с 18-метровыми автобусами-гармошками уже перевозит порядка 11,6 тыс. человек в день, ожидаемый пассажиропоток – 25 тыс. человек», — сообщили в горакимате.

Напомним, ранее были обновлены автобусы на маршрутах №22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут №77 и запущен магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены восемь маршрутов.