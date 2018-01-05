Астана. 5 января. КазТАГ — Почти в Т100 млрд обойдется Казахстану строительство пункта пропуска «Нур жолы» на границе с КНР, согласно постановлению правительства РК от 26 декабря 2017 года №876.

«В соответствии с п. 2 ст. 162 Бюджетного кодекса РК от 4 декабря 2008 года правительство РК постановляет: принять государственные обязательства правительства РК по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП) «Создание и эксплуатация автомобильного пункта пропуска «Нур жолы» на участке автомобильной дороги «Алматы-Хоргос» международного транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай» в объеме Т98 млрд 340 млн 696400 согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в документе.

Также исходя из постановления, поручено уполномочить министерства по инвестициям и развитию, финансов РК заключить договор ГЧП по данному проекту.

«Министерству финансов РК осуществить учет принятия и исполнения финансовых обязательств государства по договору ГЧП. Министерству по инвестициям и развитию РК принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления», — поясняется в документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.