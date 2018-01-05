Назарбаев подарил на Новый год девочке из Алматы французского бульдога

Алматы. 5 января. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подарил на Новый год жительнице Алматы Медине Байсаровой щенка французского бульдога, сообщает телеканал Almaty.tv.

Как отмечается, жительница Алматы Медина Байсарова месяц назад написала президенту новогоднее письмо, в котором попросила подарить ей щенка. Через месяц презент девочке вручил аким Медеуского района Ержан Жылкыбаев.

«Ну, письмо я написала месяц назад, я долго мечтала о собаке, мама мне не разрешала ее завести. Мама подумала, что это шутка, что президент может подарить собаку, вот я написала, поверила в чудо, и оно случилось», — пояснила М. Байсарова.