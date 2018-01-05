Новым генеральным директором футбольного клуба «Актобе» назначен Смаков

Алматы. 5 января. КазТАГ — Новым генеральным директором футбольного клуба «Актобе» назначен Самат Смаков, сообщает пресс-служба ФК «Актобе».

«С. Смаков назначен генеральным директором «Актобе». Решение о назначении С. Смакова было принято главой области Бердибеком Сапарбаевым, и к своим обязанностям новый гендиректор приступит уже сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба в пятницу.

Отмечается, что предыдущий генеральный директор клуба Максат Тюмалиев покинул свой пост 4 января.

С. Смаков — самый титулованный футболист Казахстана, рекордсмен выступлений за сборную — 76 игр. За свою карьеру футболиста, С. Смаков поиграл в таких командах как «Елимай», «Иртыш», «Кайрат», «Ростсельмаш», «Актобе», «Ризеспор». Последним клубом игрока стал шымкентский «Ордабасы», где С. Смаков в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года ФК «Актобе» выделили финансирование на 2018 год в сумме Т2 млрд.

Напомним, ранее КазТАГ сообщал о резонансном судебном деле в связи с хищениями в ФК «Актобе». Так, по подозрению в хищении Т300 млн в ноябре 2016 года задержали директора АО «Областной футбольный клуб «Актобе» Дмитрия Васильева.

Кроме того, в деле значился факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК «Актобе» за выход в шестерку сильнейших команд до окончания 1-го этапа чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму Т69 млн. Как утверждалось, из указанной суммы Т15 млн получил сам Д.Васильев.

Экс-директор футбольного клуба был признан виновным и осужден в мае 2017 года. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ему имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных организациях. Впоследствии приговор ему был смягчен. 21 июля 2017 года по результатам рассмотрения апелляции в областном суде Д. Васильев был оправдан и освобожден в зале суда. Реальный срок ему был заменен на 7 лет ограничения свободы. Вместе с тем оставлено в силе постановление о взыскании Т44 млн за незаконные начисления зарплаты Д.Васильеву.