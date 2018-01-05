В результате теракта в Кабуле погибли 20 человек, пострадали 30

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Алматы. 5 января. КазТАГ – По последним данным, число погибших в результате взрыва вечером в четверг в Кабуле возросло до 20 человек, еще 30 получили ранения в результате взрыва, сообщает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Согласно сообщению телеканала Толо, МВД Афганистана подтвердило число погибших. Жертвами были в основном сотрудники полиции.

По данным агентство Reuters, боевик активировал взрывное устройство возле группы полицейских, проводивших операцию против незаконных торговцев наркотиками и алкоголем.

Между тем взрыв произошел неподалеку от посольства США и дипмиссий нескольких других стран. По словам одного из силовиков, террорист был одет в полицейскую или армейскую форму, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В пресс-службе управления полиции Кабула заявили, что группа силовиков собралась на месте, в связи с информацией о готовящихся протестах. В этот момент к ним приблизился смертник и подорвал себя.

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Вскоре после теракта новостное агентство Amaq, которое контролируется группировкой «Исламское государство», сообщило, что ИГ берет на себя ответственность за теракт.

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