В Алматы при получении взятки в Т1,5 млн изобличен директор казахского драмтеатра

Алматы. 5 января. КазТАГ — В Алматы при получении взятки в Т1,5 млн изобличен директор Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова, сообщил официальный представитель агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

«В г.Алматы при получении взятки от юридического лица в сумме Т1,5 млн, за аренду проведения на базе театра детских представлений в новогодний период, изобличен директор Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова»,- говорится в сообщении в пятницу.

Также отмечается, что в связи с полным признанием вины директор театра не задерживался.

В данный момент проводится досудебное расследование.

С 27 апреля 2015 года директором Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова является Ерлан Билал — заслуженный деятель РК, лауреат премии Союза молодежи РК, кавалер ордена «Намыс» имени Бауыржана Момышулы, кавалер ордена «Курмет». Сыграл множество ролей в театре и кино.