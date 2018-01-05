Регулярные авиасообщения из Петропавловска в Астана, Алматы и Шымкент возобновят с 8 января

Новости 74 0

Алматы. 5 января. КазТАГ — Регулярные авиасообщения Петропавловск-Астана-Алматы и Шымкент возобновят с 8 января 2018 года, сообщает Петропавловск.news.

Как указывается в сообщении, опубликованном в четверг, в Петропавловске временно приостановлено регулярное авиасообщение.

По данным диспетчерской службы АО «Международный аэропорт города Петропавловска», регулярное авиасообщение будет возобновлено с 8 января 2018 года.

Как только авиакомпания откроет продажу билетов, на сайте аэропорта появится новое расписание.

«Североказахстанская воздушная гавань готова принимать самолеты. Между тем в четверг один чартерный рейс здесь уже приняли. Что же касается регулярного авиасообщения Петропавловск-Астана-Алматы и Шымкент, то по данным маршрутам авиарейсы будут возобновлены со следующего понедельника — 8 января», — уточняет директор аэропорта Марат Хасенов.

Казахстан не потерялся в мировой политике 2017 Казахстан не потерялся в мировой политике 2017
16670

По словам М. Хасенова, именно такие даты полетов установлены авиакомпанией SCAT Airlines. Кстати, стоимость билета на авиарейс Петропавловск-Алматы изменилась, вместо прежних Т18500, одна поездка обойдется пассажиру в Т20 тыс. По остальным маршрутам цена полета осталась прежней.

Как сообщалось ранее, аэропорт Петропавловска не принимал самолеты из-за сложных метеоусловий. Из-за сильного тумана пассажирам пришлось сдать свои билеты и воспользоваться железнодорожным транспортом.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Аэропорт «Манас» в Бишкеке временно закрыт из-за густого тумана
  2. Шквальный ветер повредил учебные самолеты во время стоянки в аэропорту Шымкента
  3. В аэропорту Алматы задерживаются около 20 рейсов, 4 отменены
  4. Дополнительные поезда из Астаны в Шымкент и Павлодар запустят к Новому году
  5. Запущен ежедневный пассажирский автобус с сообщением Шымкент-Ташкент

Новости партнеров

Загрузка...