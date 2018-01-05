Регулярные авиасообщения из Петропавловска в Астана, Алматы и Шымкент возобновят с 8 января

Алматы. 5 января. КазТАГ — Регулярные авиасообщения Петропавловск-Астана-Алматы и Шымкент возобновят с 8 января 2018 года, сообщает Петропавловск.news.

Как указывается в сообщении, опубликованном в четверг, в Петропавловске временно приостановлено регулярное авиасообщение.

По данным диспетчерской службы АО «Международный аэропорт города Петропавловска», регулярное авиасообщение будет возобновлено с 8 января 2018 года.

Как только авиакомпания откроет продажу билетов, на сайте аэропорта появится новое расписание.

«Североказахстанская воздушная гавань готова принимать самолеты. Между тем в четверг один чартерный рейс здесь уже приняли. Что же касается регулярного авиасообщения Петропавловск-Астана-Алматы и Шымкент, то по данным маршрутам авиарейсы будут возобновлены со следующего понедельника — 8 января», — уточняет директор аэропорта Марат Хасенов.

По словам М. Хасенова, именно такие даты полетов установлены авиакомпанией SCAT Airlines. Кстати, стоимость билета на авиарейс Петропавловск-Алматы изменилась, вместо прежних Т18500, одна поездка обойдется пассажиру в Т20 тыс. По остальным маршрутам цена полета осталась прежней.

Как сообщалось ранее, аэропорт Петропавловска не принимал самолеты из-за сложных метеоусловий. Из-за сильного тумана пассажирам пришлось сдать свои билеты и воспользоваться железнодорожным транспортом.