$50 млн в виде гуманитарной помощи 20 млн йеменцам выделила ООН

Алматы. 6 января. КазТАГ — $50 млн в виде гуманитарной помощи 20 млн йеменцам выделила Организация объединенных наций (ООН), сообщает пресс-служба ООН.

«В Йемене сейчас в гуманитарной помощи нуждаются 22 млн человек. Более 8 млн из них находятся на грани голода. В этой связи сегодня я принял решение предоставить на гуманитарные операции в стране самую крупную из когда-либо выделенных сумм из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации – $50 млн», — заявил в субботу заместитель генерального секретаря ООН, координатор чрезвычайной помощи Марк Локок.

Как отметили в организации, выделенные средства помогут спасти жизни многих людей.

«Однако для предотвращения надвигающейся катастрофы необходимо действовать на 3 направлениях: снизить интенсивность наземных военных операций и авианалетов, обеспечить бесперебойную работу всех портов, как можно быстрее собрать дополнительные средства для оказания гуманитарной помощи», — отметил координатор чрезвычайной помощи ООН.

При этом сообщается, что в Йемене удалось добиться открытия важнейших портов на Красном море для коммерческих поставок топлива и продовольствия.

«ООН и ее партнеры возобновили также воздушные поставки помощи жителям страны, охваченной конфликтом и холерой. Однако гуманитарная ситуация в стране становится все более тяжелой, особенно в связи с недавней активизацией боевых действий и участившимися авианалетами», — говорится в сообщении.

Заместитель генсека ООН напомнил, что вооруженный конфликт в Йемене приводит к гибели и ранениям большого числа людей.

«В стране разрушены основные объекты инфраструктуры. В декабре ситуация в Йемене ухудшилась после введения блокады, которая в настоящее время частично снята. Йемен импортирует примерно 90% продуктов питания и почти все необходимое стране топливо и медикаменты. При этом в Йемене свирепствует холера. Общее число людей с подозрением на холеру превысило миллион. В последнее время в стране наблюдается вспышка дифтерии», — проинформировал М. Локок.

Напомним, с августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями и мятежными формирования хуситов, которых поддержали силы, лояльные экс-президенту страны Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции. До настоящего момента мятежники контролировали Сану, в то время как власти объявили южный портовый город Аден временной столицей страны.