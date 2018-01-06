Алматы. 6 января. КазТАГ — Беларусь закрывает после шпионского скандала генконсульство в украинской Одессе, сообщает пресс-служба совета министров РБ.

«Совет министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство РБ в г. Одессе (Украина). Это решение содержится в постановлении правительства Беларуси от 4 января 2018 года №1. Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного генерального консульства. Постановление совета министров РБ от 9 марта 2011 года № 288 «Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)» признано утратившим силу», — говорится в сообщении на сайте белорусского совмина.

Решению о закрытии дипломатического ведомства РБ в одном из крупнейших городов Украины предшествовал шпионский скандал, который разгорелся между двумя странами в конце ноября 2017 года. Так, Украина в ответ на объявление своего дипломата в Беларуси Игоря Скворцова персоной нон-грата выслала сотрудника белорусского МИД. Незадолго до этого, 20 ноября КГБ Беларуси объявило о раскрытии созданной украинцами шпионской сети, которой якобы руководил собкор украинского радио в РБ Павел Шаройко, который, по версии белорусских спецслужб, являлся кадровым сотрудником военной разведки Украины. Киев все версии Минска отвергает, обвиняя белорусов в провокации.