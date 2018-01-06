Актауцев озадачил красный цвет побережья Каспийского моря

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Актау. 6 декабря. КазТАГ — Вода на побережье Актау окрасилась в красный цвет, передает корреспондент агентства.

Как отмечается, вода в море окрасилась в красный цвет на набережной 1-го микрорайона от гостиницы «Шагала» до пляжа «Нур плаза». На берегу много тины и водорослей.

«Вода начала окрашиваться в красный цвет примерно 2 недели назад. Тогда это было мало заметно. А сейчас как будто много крови разлилось в море», — поясняют строители, работающие непосредственно вблизи набережной.

Между тем в мае 2017 года жителей Актау тоже озадачил цвет морской воды. Тогда в департаменте экологии рассказали, что к берегу прибило морские водоросли. По словам заместителя руководителя департамента экологии по Мангистауской области Бауржана Амирбекова, морские водоросли ежегодно выбрасываются на берег, в основном, где мелководье. Эти водоросли полезны, в их состав входит йод. Это дополнительное природное лечение для наших граждан, так что поводов для беспокойства нет. При загрязнении морская вода блестела бы радужной пленкой, отметил эколог.

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