Алматы. 6 января. КазТАГ — Власти США планируют ужесточить законы о марихуане, сообщает Русская служба BBC.

«Министр юстиции США Джефф Сешнс объявил на этой неделе, что отменяет указы администрации Барака Обамы, предписывавшие минюсту не преследовать за продажу марихуаны в тех штатах, в которых она была легализована, при условии, что ее сбыт должным образом регулируется тамошними властями», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Отмечается, что заявление Д. Сешнса немедленно обрушило котировки ее легальных производителей и продавцов. К концу недели котировки снова поползли вверх.

Самым знаменитым из четырех указов Б. Обамы по марихуане был изданный в 2013 году «меморандум Коула», носивший имя подписавшего его замминистра юстиции Джеймса Коула. Как отмечалось в преамбуле этого документа, минюст хочет, чтобы власти штатов препятствовали утечке марихуаны за пределы ее регулируемых рынков, запретили доступ к ней несовершеннолетним и вели тщательный учет выручки от ее сбыта.

В случае выполнения этих условий «меморандум Коула» обещал, что федералы оставят растущую легальную отрасль в покое. Поскольку этот курс центрального правительства вступал в прямое противоречие с запретом на марихуану, который был принят конгрессом, республиканцы критиковали Б. Обаму за самоуправство, но так и не собрались ему воспрепятствовать.

Между тем в мае прошлого года Д. Сешнс выпустил циркуляр, предписывавший федеральным прокурорам требовать для осужденного максимального срока, предусмотренного «Уложением о наказаниях», в том числе и за нарушения законов о наркотиках, за которые в США сидит примерно половина заключенных.

В последние годы администрации Б. Обамы его министр юстиции Эрик Холдер взял противоположный курс, велев прокурорам требовать менее строгих наказаний за наркотики, если преступление не было сопряжено с насилием.