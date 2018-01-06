Франция считает формат Астаны неподходящим для урегулирования в Сирии

Алматы. 6 января. КазТАГ — Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции заявил, что переговоры в Астане по сирийскому урегулированию сыграли полезную роль, но не подходят для политического урегулирования ситуации в республике, пишет РБК.

«Я считаю, что в Астанинском процессе была польза. В военном плане он позволил установить зоны деэскалации и демилитаризации. В этом смысле он был вполне полезен. Но в ближайшие недели, когда вооруженный конфликт будет закончен, мы вступим в ситуацию завершившейся войны против ИГ. И тогда начнется политический процесс. А формат Астаны, на мой взгляд, не очень подходит для этого», — отметил Э. Макрон.

Ранее в Астане состоялись 8 раундов переговоров по мирному урегулированию в Сирии. Восьмой раунд переговоров по Сирии начался 21 декабря 2017 года в столице Казахстана. В повестке встречи значилось принятие положения о рабочей группе по обмену задержанных лиц, тел погибших между сторонами конфликта. Быо утверждено заявление о гуманитарном разминировании, включая объекты ЮНЕСКО в Сирии. Также страны-гаранты мирного урегулирования в Сирии — Россия, Иран и Турция рассмотрели инициативу созыва Конгресса сирийского национального диалога.

Напомним, 18 декабря 2017 года в Елисейском дворце посол Республики Казахстан Жан Галиев вручил верительные грамоты президенту Французской Республики Э.Макрону. В ходе беседы глава дипмиссии подтвердил французскому лидеру приглашение президента Казахстана Н.Назарбаева посетить Астану с визитом, которое было с благодарностью принято.

При этом президент Э.Макрон высоко оценил растущую роль Казахстана в решении актуальных мировых и региональных проблем. Он особо подчеркнул важность площадки в Астане для проведения межсирийских переговоров.