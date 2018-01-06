Алматы. 6 января. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $18 млрд на ограждение на границе с Мексикой, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

«Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса $18 млрд на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году», — говорится в соответствующем документе, оказавшимся в распоряжении газеты.

В нем также отмечается, что данные средства, в частности, пойдут на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление еще 655 км уже существующих. В случае успеха к 2027 году будет построена большая часть защитного сооружения.

«Это предложение поступило на фоне консультаций в конгрессе по бюджету на 2018 финансовый год, который в США начался еще 1 октября прошлого года. Д. Трамп 22 декабря подписал очередной проект резолюции о временном финансировании федерального правительства до 19 января. Если законодатели не успеют договориться к этому сроку, то у федеральных ведомств и служб просто не останется средств для функционирования», — подчеркивается в сообщении.

Запрос американского лидера вызвал критику со стороны демократов.

«Президент Д. Трамп сказал, что ему может потребоваться прекращение работы правительства, чтобы получить деньги на свою стену. С подобным запросом он, кажется, движется именно в таком направлении», — отметил сенатор Дик Дурбин.

Ранее глава государства заявил, что возведение стены на границе с Мексикой обойдется в $18 млрд или дешевле. Он сообщил, что естественными барьерами станут также горы и реки.

Стена на границе с Мексикой — одно из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента. Указ о ее строительстве он подписал еще 25 января прошлого года. Протяженность стены должна составить более 3 тыс. км. Д. Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти высказываются категорически против участия в данном проекте.