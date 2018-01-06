Почти 90 пассажиров рейса Астана-Шарджа застряли в аэропорту Астаны из-за замерзшей двери самолета

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Алматы. 6 января. КазТАГ — 89 пассажиров рейса Астана-Шарджа застряли в аэропорту Астаны из-за замерзшей двери самолета, передает корреспондент агентства.

Как отмечается, причиной задержки рейса Астана-Шарджа авиакомпании Air Arabia стала замерзшая дверь самолета. В связи с этим 89 пассажиров данного рейса застряли в аэропорту Астаны. Среди них имеются пожилые люди и дети.

По словам пассажиров, чартерный рейс Астана-Шарджа должен был взлететь в 04.55. В 07.25 пассажирам предложили напитки, а спустя 15 минут без объяснения причин попросили покинуть борт и пройти в здание аэропорта.

По информации представителя турагентства, рейс откладывается на 10 часов. Пассажиры будут размещены в отеле.

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