Почти 90 пассажиров рейса Астана-Шарджа застряли в аэропорту Астаны из-за замерзшей двери самолета

Алматы. 6 января. КазТАГ — 89 пассажиров рейса Астана-Шарджа застряли в аэропорту Астаны из-за замерзшей двери самолета, передает корреспондент агентства.

Как отмечается, причиной задержки рейса Астана-Шарджа авиакомпании Air Arabia стала замерзшая дверь самолета. В связи с этим 89 пассажиров данного рейса застряли в аэропорту Астаны. Среди них имеются пожилые люди и дети.

По словам пассажиров, чартерный рейс Астана-Шарджа должен был взлететь в 04.55. В 07.25 пассажирам предложили напитки, а спустя 15 минут без объяснения причин попросили покинуть борт и пройти в здание аэропорта.

По информации представителя турагентства, рейс откладывается на 10 часов. Пассажиры будут размещены в отеле.