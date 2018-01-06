Казахстанский лыжник Полторанин одержал победу в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Алматы. 6 января. КазТАГ — Казахстанский лыжник Алексей Полторанин одержал победу в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, передает корреспондент агентства.

А. Полторанин (со временем 38.40.3) финишировал первым на дистанции 15 километров классическим стилем. Вторым пришел россиянин Андрей Ларьков, третьим стал канадец Алекс Харви.

Успешное выступление в масс-старте позволило А. Полторанину подняться на вторую строчку общего зачета.

У девушек казахстанка Анна Шевченко показала только 16-й результат. Первое место в масс-старте заняла Хейди Венг из Норвегии, второе — Криста Пярмякоски из Финляндии, третье — Тереза Штадлобер из Австрии.