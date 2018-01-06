Казахстанский лыжник Полторанин одержал победу в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Новости 67 0
Казахстан не потерялся в мировой политике 2017 Казахстан не потерялся в мировой политике 2017
18590

Алматы. 6 января. КазТАГ — Казахстанский лыжник Алексей Полторанин одержал победу в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, передает корреспондент агентства.

А. Полторанин (со временем 38.40.3) финишировал первым на дистанции 15 километров классическим стилем. Вторым пришел россиянин Андрей Ларьков, третьим стал канадец Алекс Харви.

Успешное выступление в масс-старте позволило А. Полторанину подняться на вторую строчку общего зачета.

У девушек казахстанка Анна Шевченко показала только 16-й результат. Первое место в масс-старте заняла Хейди Венг из Норвегии, второе — Криста Пярмякоски из Финляндии, третье — Тереза Штадлобер из Австрии.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Возвращение в элиту мирового хоккея, «бронза» лыжника Алексея Полторанина на этапе КМ, серебряная медаль «малого чемпионата мира» по дзюдо и неудавшаяся сенсация от баскетбольной «Астаны»
  2. Известный казахстанский скрипач из США выступит с концертом в Астане
  3. Казахстанский олимпийский чемпион Винокуров обвинен в «договорняке» во Франции
  4. Узбекистан планирует перенять казахстанский опыт развития сферы госуслуг
  5. Казахстанский велогонщик Винокуров уверен в исходе дела о договорных гонках во Франции в свою пользу

Новости партнеров

Загрузка...