Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством

Астана. 7 января. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Рождеством, сообщает пресс-служба главы государства.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех православных христиан нашей страны с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник являет примером прочных традиций гуманизма, сострадания, милосердия, любви и заботы к ближнему, как оплота современного мироздания», — приводятся в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье, слова Н. Назарбаева.

Православные христиане нашей республики вносят свой значимый вклад в сохранение мира и согласия в нашем общем казахстанском доме, отметил глава государства.

«Одним из важнейших принципов государственной политики является уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам граждан. Поэтому мы смогли сохранить мир и согласие, достичь признанных успехов в экономике и общественном развитии», — считает президент.

«В этот день хочу еще раз выразить признательность и благодарность за неустанный труд каждого на благо нашей Родины, добрые дела, мудрые помыслы и светлые идеи. Желаю всем благополучия и достатка, любви и благоденствия, мира и счастья в каждый дом, каждому казахстанцу!», — подчеркнул Н. Назарбаев.