Назарбаев освободил от должности комиссара EXPO-2017 Жошыбаева

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Астана. 6 января. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил от должности комиссара международной специализированной выставки EXPO-2017 Рапиля Жошыбаева, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Жошыбаев Рапиль Сейтханович освобожден от должности комиссара международной специализированной выставки EXPO-2017 в связи с окончанием срока полномочий», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

В разное время Р. Жошыбаев работал начальником первым секретарем посольства Казахстана в странах Балтии и администрации Президента. В феврале 2013 года был назначен комиссаром международной специализированной выставки EXPO-2017.

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