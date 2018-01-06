Назарбаев освободил от должности комиссара EXPO-2017 Жошыбаева

Астана. 6 января. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил от должности комиссара международной специализированной выставки EXPO-2017 Рапиля Жошыбаева, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Жошыбаев Рапиль Сейтханович освобожден от должности комиссара международной специализированной выставки EXPO-2017 в связи с окончанием срока полномочий», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

В разное время Р. Жошыбаев работал начальником первым секретарем посольства Казахстана в странах Балтии и администрации Президента. В феврале 2013 года был назначен комиссаром международной специализированной выставки EXPO-2017.